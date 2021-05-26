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Американский сервис вызова такси Lyft открывает офис в Киеве
22:57 25.05.2021 |
Американский сервис вызова такси Lyft открывает центр исследований и разработки в Киеве, что расширит их техническое комьюнити в Восточной Европе, вместе с Lyft Минск и Lyft Мюнхен.
Об этом сообщает DOU.
"В течение многих десятилетий Украина лелеет культуру науки, технологий и инженерного образования. И благодаря большой базе высококвалифицированных специалистов в области технологий и высокоразвитому IТ-сектору, Украина, и Киев в частности, является идеальным местом для Lyft Engineering", - заявили в компании.
Что касается запуска самого каршеринг-сервиса Lyft в Украине - сейчас такой цели нет.
Работа киевского офиса будет сосредоточена на картографировании.
Перед киевской командой будут стоять задачи:
* сбора и обслуживания наиболее актуальных и точных картографических данных;
* разработки алгоритмов, моделей и услуг платформ для обеспечения базы для текущих и будущих предложений Lyft.
Сейчас в Lyft Киев работает уже более 20 сотрудников. Однако компания надеется, что скоро количество сотрудников достигнет около 100 человек. Ищут специалистов: Data Science, дизайнеров, Product и Engeeniring менеджеров, Back-end и Mobile разработчиков.
Также в Киеве появится команда картографов (GIS-специалистов), которые вместе с инженерными командами будут работать над оптимизацией сервисов Lyft.
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