Американский сервис вызова такси Lyft открывает офис в Киеве

Американский сервис вызова такси Lyft открывает центр исследований и разработки в Киеве, что расширит их техническое комьюнити в Восточной Европе, вместе с Lyft Минск и Lyft Мюнхен.

Об этом сообщает DOU.

"В течение многих десятилетий Украина лелеет культуру науки, технологий и инженерного образования. И благодаря большой базе высококвалифицированных специалистов в области технологий и высокоразвитому IТ-сектору, Украина, и Киев в частности, является идеальным местом для Lyft Engineering", - заявили в компании.

Что касается запуска самого каршеринг-сервиса Lyft в Украине - сейчас такой цели нет.

Работа киевского офиса будет сосредоточена на картографировании.

Перед киевской командой будут стоять задачи:

* сбора и обслуживания наиболее актуальных и точных картографических данных;

* разработки алгоритмов, моделей и услуг платформ для обеспечения базы для текущих и будущих предложений Lyft.

Сейчас в Lyft Киев работает уже более 20 сотрудников. Однако компания надеется, что скоро количество сотрудников достигнет около 100 человек. Ищут специалистов: Data Science, дизайнеров, Product и Engeeniring менеджеров, Back-end и Mobile разработчиков.

Также в Киеве появится команда картографов (GIS-специалистов), которые вместе с инженерными командами будут работать над оптимизацией сервисов Lyft.