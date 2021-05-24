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TSMC объявил о прорыве в создании 1-нанометровых чипов
11:34 24.05.2021 |
Производитель полупроводников TSMC разработал материал для транзисторных контактных электродов, который позволит изготавливать чипы по 1-нанометровому технологическому процессу. В исследовании участвовали ученые из Национального Тайваньского университета и Массачусетского технологического института, пишет Verdict.
Инженеры выяснили, что использование полуметаллического висмута в качестве контактного электрода двумерного материала для замены кремния снижает сопротивление и увеличивает ток. Это позволит повысить энергоэффективность для полупроводников до максимально возможного уровня, считают они.
В настоящее время TSMC использует вольфрамовые межсоединения, которые имеют ряд ограничений и не позволяют уменьшить техпроцесс до 1 нм. Новый материал устранит этот недостаток, уверены ученые. Однако до сих пор его использовали в исследовательских образцах, и он не готов для массового производства.
Сейчас TSMC осваивает 5-нанометровый техпроцесс, а во втором полугодии 2022 года компания планирует начать изготовление чипов по нормам 3 нм.
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