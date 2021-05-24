Космический туризм: ракетоплан Virgin Galactic успешно долетел до границы космоса

Ракетоплан Unity компании Virgin Galactic совершил первый из трех главных испытательных полетов. После них, если все пойдет по плану, британский предприниматель Ричард Брэнсон, возглавляющий Virgin, может начинать коммерческие рейсы.

Запуск Unity осуществили два пилота - бывший астронавт НАСА Си Джей Стеркоу и старший летчик-испытатель Galactic Дейв Маккей. Под их руководством летательный аппарат смог подняться на высоту 89 километров, после чего спланировал на Землю. Граница земной атмосферы с космосом находится на высоте 100 км.





Своей очереди долететь до границы с космосом по оплаченным билетам уже дожидаются порядка 600 будущих пассажиров. В их числе известные актеры и музыканты. Но до того, как они смогут попасть на борт, ракетоплан должен получить все необходимые лицензии. Это должно произойти до конца нынешнего года.

Процесс лицензирования осуществляет Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), которому будут направлены технические данные о субботнем полете над пустыней штата Нью-Мексико.

Чиновники, в частности, должны будут удостовериться, что компании удалось устранить проблему электромагнитных помех, из-за которых не удалась предыдущая попытка запуска в декабре 2020 года. Судя по тому, что на этот раз полет прошел успешно, вопрос был решен.

Запуск прошел по запланированному сценарию. Самолет-носитель под названием Eve поднял ракетоплан на высоту 13 километров, затем аппарат отделился и включил собственный ракетный двигатель.

После этого Unity буквально взмыл к границе космоса и земной атмосферы, разогнавшись до скорости, в три раза превышающей звуковую.

За пять лет программы летных испытаний это шестой раз, когда аппарат смог совершить взлет на ракетном двигателе. Однако нынешний был особенно значимым, потому что сейчас Unity впервые стартовал из своего будущего постоянного дома - частного космопорта "Америка", специально построенного для коммерческих запусков.

"Сегодняшний полет продемонстрировал изящество и безопасность, присущие нашей системе для космических полетов, и одновременно стал значительным шагом вперед - как для Virgin Galactic, так и для полетов человека в космос из Нью-Мексико", - сказал исполнительный директор компании Майкл Колглазиер.

"Космические путешествия - это смелое и рискованное начинание, и я невероятно горжусь нашей талантливой командой, которая делает мечту о частных полетах космос в реальностью", - добавил Колглазиер.