Google заплатил Украине штраф в миллион гривен

Дочерняя компания Google в Украине заплатила 1 миллион гривен штрафа за то, что не предоставила информацию по запросу Антимонопольному комитету. Об этом сообщили в самом АМКУ, передает УНН.

"ООО "Гугл" уплатило 1 млн гривен штрафа за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Эта информация была необходима Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя относительно блокирования его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес", - говорится в заявлении АМКУ.

Размер штрафа обуславливался еще и отягчающими обстоятельствами - "Гугл" не предоставлял Комитету востребованную информацию больше года. Штраф подлежал уплате в двухмесячный срок со дня получения обществом решения.

По состоянию на 19 мая 2021 года этот субъект хозяйствования направил в Комитет документы, подтверждающие уплату штрафа.