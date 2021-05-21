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Google заплатил Украине штраф в миллион гривен
16:51 21.05.2021 |
Дочерняя компания Google в Украине заплатила 1 миллион гривен штрафа за то, что не предоставила информацию по запросу Антимонопольному комитету. Об этом сообщили в самом АМКУ, передает УНН.
"ООО "Гугл" уплатило 1 млн гривен штрафа за непредставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Эта информация была необходима Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя относительно блокирования его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес", - говорится в заявлении АМКУ.
Размер штрафа обуславливался еще и отягчающими обстоятельствами - "Гугл" не предоставлял Комитету востребованную информацию больше года. Штраф подлежал уплате в двухмесячный срок со дня получения обществом решения.
По состоянию на 19 мая 2021 года этот субъект хозяйствования направил в Комитет документы, подтверждающие уплату штрафа.
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