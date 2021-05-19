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Смартфоны на Android получили функции пультов для Android TV
18:11 19.05.2021 |
Хотя пользователям iPhone довольно давно обеспечен полноценный контроль над приставками Apple TV, применять смартфоны на Android для управления Android TV до сих пор было не очень удобно. Теперь Google разработала интерфейс, способный функционировать в качестве настоящего удобного пульта.
В ходе конференции Google I/O во вторник компания продемонстрировала экранный «пульт» для смартфонов на Android. Приставками и смарт-телевизорами на базе Android TV в скором будущем можно будет управлять нажатиями на экран и «свайпами». Соответствующее приложение уже существует в Google Play, но оно давно устарело. Теперь пользователи получат возможность управления громкостью, выключения звука, виртуальные кнопки «назад» и «домой», а дополнительная кнопка позволит вызвать Помощника Google.
В верхней части интерфейса расположена кнопка включения/выключения питания, а выпадающее меню позволяет выбрать одно из привязанных устройств на базе Android TV. Дополнительно имеется «трёхточечное» меню, но его функции в компании пока не раскрывают.
Новые элементы управления для Android позволят искать фильмы, телепередачи и другой контент, набирая ключевые слова вручную или просто диктуя их. Виртуальную клавиатуру также можно использовать для набора паролей при входе в медиасервисы или другого текста.
В Google утверждают, что новый интерфейс совместим с более чем 80 миллионами устройств, использующих сейчас Android TV. Остаётся дождаться релиза нового ПО, который, по словам разработчиков, состоится «позже в текущем году».
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