Google пообещала представить универсальный квантовый компьютер к 2029 году

Компания Google завершила расширение исследовательского центра Quantum AI в округе Санта-Барбара, штат Калифорния. Расширенный центр позволит увеличить штат сотрудников и умножить объём исследовательских работ. Это и предыдущие разработки Google в области квантовых вычислений позволят компании представить коммерческий универсальный квантовый компьютер к 2029 году.

Квантовая система Google Sycamore. Источник изображения: Google

О планах Google по созданию коммерческих вычислительных квантовых систем вчера сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai). Это же подтвердил один из ведущих исследователей компании в этой области - доктор Хартмут Невен (Hartmut Neven). По его словам, на пути к универсальным квантовым системам Google находится в ключевой точке.

Главная проблема для универсальной (программируемой) квантовой вычислительной системы - это очень и очень большой уровень ошибок, который либо делает невозможным вычисления, либо прекращает их до завершения. В компании смогли найти пути для снижения количества ошибок и, самое ценное, что это сделано на стороне программного обеспечения. Это означает, что чрезмерно избыточного количества кубитов (квантовых битов) для коррекции ошибок больше не понадобится, и большинство кубитов будут участвовать в расчётах, а не в исправлении ошибок.

По оценкам специалистов Google, к 2029 году компания создаст коммерчески доступный квантовый компьютер с миллионом кубитов, тогда как сегодня даже система из ста кубитов - это предел мечтаний для всех лидеров в области квантовых вычислений. Такие системы позволят в режиме реального времени разрабатывать сложнейшую сельскохозяйственную химию, фармацевтику, решать задачи машинного обучения и делать многое другое.

В то же время необходимо отметить, что Google отстаёт от компаний IBM и D-Wave Systems в области предоставления доступа к облачным сервисам для симуляции квантовых вычислителей. Компания попыталась даже закрепить за собой достижение так называемого квантового превосходства, но даже китайские учёные отметили, что никакого «превосходства» в актуальных разработках Google пока нет. Однако это не отменяет того факта, что в ближайшие пять лет в области квантовых вычислений должны быть совершены определённые прорывы, и Google вполне может оказаться той компанией, которая окажется способной на нечто новое и необыкновенное.