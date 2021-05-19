Финансовые новости
- |
- 19.05.21
- |
- 18:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Google пообещала представить универсальный квантовый компьютер к 2029 году
17:32 19.05.2021 |
Компания Google завершила расширение исследовательского центра Quantum AI в округе Санта-Барбара, штат Калифорния. Расширенный центр позволит увеличить штат сотрудников и умножить объём исследовательских работ. Это и предыдущие разработки Google в области квантовых вычислений позволят компании представить коммерческий универсальный квантовый компьютер к 2029 году.
О планах Google по созданию коммерческих вычислительных квантовых систем вчера сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai). Это же подтвердил один из ведущих исследователей компании в этой области - доктор Хартмут Невен (Hartmut Neven). По его словам, на пути к универсальным квантовым системам Google находится в ключевой точке.
Главная проблема для универсальной (программируемой) квантовой вычислительной системы - это очень и очень большой уровень ошибок, который либо делает невозможным вычисления, либо прекращает их до завершения. В компании смогли найти пути для снижения количества ошибок и, самое ценное, что это сделано на стороне программного обеспечения. Это означает, что чрезмерно избыточного количества кубитов (квантовых битов) для коррекции ошибок больше не понадобится, и большинство кубитов будут участвовать в расчётах, а не в исправлении ошибок.
По оценкам специалистов Google, к 2029 году компания создаст коммерчески доступный квантовый компьютер с миллионом кубитов, тогда как сегодня даже система из ста кубитов - это предел мечтаний для всех лидеров в области квантовых вычислений. Такие системы позволят в режиме реального времени разрабатывать сложнейшую сельскохозяйственную химию, фармацевтику, решать задачи машинного обучения и делать многое другое.
В то же время необходимо отметить, что Google отстаёт от компаний IBM и D-Wave Systems в области предоставления доступа к облачным сервисам для симуляции квантовых вычислителей. Компания попыталась даже закрепить за собой достижение так называемого квантового превосходства, но даже китайские учёные отметили, что никакого «превосходства» в актуальных разработках Google пока нет. Однако это не отменяет того факта, что в ближайшие пять лет в области квантовых вычислений должны быть совершены определённые прорывы, и Google вполне может оказаться той компанией, которая окажется способной на нечто новое и необыкновенное.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сам себя похитил? Чем опасно дело Чауса для Зеленского
|Виталий Бала: Обыск в доме, где живет Кличко, дал ему козырь в противостоянии с Банковой
|Нацбанк 18 мая принял решение не покупать доллары на межбанке
|Обыски у Кличко: Судьба Киева снова находится в руках людей Черновецкого
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Смартфоны на Android получили функции пультов для Android TV
|Google пообещала представить универсальный квантовый компьютер к 2029 году
|Интенсивность DDoS-атак за год возросла практически на треть
|Opel возродила купе Manta в виде электрокара
|Twitter запустит платную подписку внутри сети за $2,99 в месяц
|Самый дорогой Mercedes-Maybach S-Class с мотором V12 оказался менее мощным, чем ожидалось
|Компания Samsung Display представила на выставке SID Display week 2021 сворачиваемые и складные дисплеи OLED
Это интересно
|Илон Маск: Завод Tesla в Германии заработает в 2021 году
|Hyundai Nexo установил мировой рекорд дальности хода для машин на водороде
|Спутниковый интернет Илона Маска ускорился более чем в пять раз с начала года
|Toyota придумала, как уберечься от кражи катализаторов
|Porsche запустила программу глубокой персонализации автомобилей
|Представлен Sharp Aquos R6 – первый в мире смартфон с дюймовым датчиком изображения
|Группировка Starlink спутникового интернета Илона Маска насчитывает уже более 1600 аппаратов