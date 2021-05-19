Финансовые новости
- |
- 19.05.21
- |
- 15:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Интенсивность DDoS-атак за год возросла практически на треть
13:25 19.05.2021 |
Команда Atlas Security Engineering & Response Team (ASERT), являющаяся подразделением Netscout, оценила интенсивность DDoS-атак в первом квартале текущего года. Полученные данные говорят о том, что ситуация в сфере кибербезопасности ухудшается.
В период с января по март включительно в глобальном масштабе было зарегистрировано приблизительно 2,9 млн DDoS-атак. Это на 31 % больше по сравнению с тем же периодом 2020-го. Иными словами, интенсивность хакерских нападений данного типа за год увеличилась практически на треть.
Ежемесячно в течение первого квартала специалисты фиксировали по всему миру более 900 тыс. DDoS-атак. Если злоумышленники сохранят нынешний уровень активности, число DDoS-нападений по итогам текущего года в целом превысит отметку в 10 млн.
Эксперты говорят, что столь высокая интенсивность атак нехарактерна для первых месяцев года. По всей видимости, наблюдающаяся картина объясняется изменившимся в условиях пандемии IT-ландшафтом.
В общей массе зарегистрированных DDoS-атак около 42 % продолжались от пяти до десяти минут. Ещё 19 % нападений длились менее пяти минут.
Отмечается также, что около 8400 атак были нацелены на организации, работающие в сфере здравоохранения, примерно 45 000 - на образовательные учреждения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Бала: Обыск в доме, где живет Кличко, дал ему козырь в противостоянии с Банковой
|Нацбанк 18 мая принял решение не покупать доллары на межбанке
|Обыски у Кличко: Судьба Киева снова находится в руках людей Черновецкого
|Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Интенсивность DDoS-атак за год возросла практически на треть
|Opel возродила купе Manta в виде электрокара
|Twitter запустит платную подписку внутри сети за $2,99 в месяц
|Самый дорогой Mercedes-Maybach S-Class с мотором V12 оказался менее мощным, чем ожидалось
|Компания Samsung Display представила на выставке SID Display week 2021 сворачиваемые и складные дисплеи OLED
|Мошенники под видом Илона Маска украли более 2 млн долларов в криптовалюте
Это интересно
|Спутниковый интернет Илона Маска ускорился более чем в пять раз с начала года
|Toyota придумала, как уберечься от кражи катализаторов
|Porsche запустила программу глубокой персонализации автомобилей
|Представлен Sharp Aquos R6 – первый в мире смартфон с дюймовым датчиком изображения
|Группировка Starlink спутникового интернета Илона Маска насчитывает уже более 1600 аппаратов
|Aston Martin откажется от «механики» в следующем году
|Китай впервые успешно доставил зонд на поверхность Марса