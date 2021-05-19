Интенсивность DDoS-атак за год возросла практически на треть

Команда Atlas Security Engineering & Response Team (ASERT), являющаяся подразделением Netscout, оценила интенсивность DDoS-атак в первом квартале текущего года. Полученные данные говорят о том, что ситуация в сфере кибербезопасности ухудшается.

В период с января по март включительно в глобальном масштабе было зарегистрировано приблизительно 2,9 млн DDoS-атак. Это на 31 % больше по сравнению с тем же периодом 2020-го. Иными словами, интенсивность хакерских нападений данного типа за год увеличилась практически на треть.

Ежемесячно в течение первого квартала специалисты фиксировали по всему миру более 900 тыс. DDoS-атак. Если злоумышленники сохранят нынешний уровень активности, число DDoS-нападений по итогам текущего года в целом превысит отметку в 10 млн.

Эксперты говорят, что столь высокая интенсивность атак нехарактерна для первых месяцев года. По всей видимости, наблюдающаяся картина объясняется изменившимся в условиях пандемии IT-ландшафтом.

В общей массе зарегистрированных DDoS-атак около 42 % продолжались от пяти до десяти минут. Ещё 19 % нападений длились менее пяти минут.

Отмечается также, что около 8400 атак были нацелены на организации, работающие в сфере здравоохранения, примерно 45 000 - на образовательные учреждения.