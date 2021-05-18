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Twitter запустит платную подписку внутри сети за $2,99 в месяц
16:47 18.05.2021 |
Представители соцсети Twitter ранее подтвердили возможность появления на платформе платной подписки, которая откроет доступ к дополнительным функциям. Теперь же исследователь приложений Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) раскрыла некоторые подробности касательно будущего сервиса. Согласно имеющимся данным, платная подписка получит название Twitter Blue и будет стоить $2,99 в месяц.
Как и следовало ожидать, платная подписка откроет доступ к дополнительным функциям. На данный момент известно о функции отмены отправки твитов, а также возможности организации твитов в коллекции. Также не исключено, что Twitter работает над многоуровневой моделью подписки, в рамках которой будет возможно получения доступа к каким-то другим премиальным опциям. Официальные представители соцсети отказались от комментариев по данному вопросу.
Нельзя исключать вероятность того, что Twitter объединит новую подписку с недавно приобретённым сервисом Scroll, который за $5 в месяц позволяет пользователям просматривать контент на сайтах-партнёрах без рекламы. Вместе с покупкой Scroll соцсеть объявила о закрытии Nuzzel, сервиса Scroll, который ежедневно рассылал пользователям по электронной почте обзоры главных новостей из их лент в сети Twitter. Примечательно, что бывший генеральный директор Scroll Тони Хейл (Tony Haile), работающий сейчас в группе разработки продуктов Twitter, в день покупки Scroll написал в своём аккаунте, что сервис «интегрируется в подписку Twitter позднее в этом году». Это наводит на мысль, что одной из опций премиальной подписки Twitter Blue станет возможность просмотра контента без рекламы.
На данный момент неизвестно, когда платная подписка в соцсети Twitter может стать доступна пользователям платформы.
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