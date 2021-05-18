Спутниковый интернет Илона Маска ускорился более чем в пять раз с начала года

Судя по скриншоту, опубликованному в Сети, спутниковый интернет Starlink, разворачиваемый SpaceX, стал работать гораздо быстрее - замеренная в Германии скорость передачи данных оказалась даже выше той, которую обещал Илон Маск. Он, напомним, говорил о 300 Мбит/с в течение года, а сейчас она уже достигает 560 Мбит/с! Напомним, по состоянию на февраль текущего года скорость Starlink составляла всего 100 Мбит/с. Выходит, за полгода она повысилась более чем в пять раз.

Понятно, что подписчиков сервиса пока не так много (хотя очередь из 500 000 человек уже выстроилась и продолжает расти), поэтому сеть способна демонстрировать такие рекорды, но после вывода всех спутников на орбиту, а SpaceX делает это с завидным постоянством, сервис Starlink явно сможет обеспечить скорость выше, чем обозначенный предел в 300 Мбит/с.

Скорость отправки данных в Сеть куда ниже скорости получения - 38,78 Мбит/с, но это типично для любого несимметричного канала. Интересно, что замер проводился 13 мая, но с тех пор группировка Starlink приросла еще на 52 спутника.