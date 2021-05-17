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Представлен Sharp Aquos R6 – первый в мире смартфон с дюймовым датчиком изображения
12:16 17.05.2021 |
Полку топовых камерофонов прибыло. Причем новинка даст фору и Xiaomi Mi 11 Ultra, и перспективному Huawei P50: Sharp Aquos R6 стал первым в мире смартфоном с датчиком изображения оптического формата 1 дюйм. В Mi 11 Ultra используется сенсор поменьше - Samsung GN2 оптического формата 1/1,12 дюйма, и примерно такого же формата датчик слухи приписывают Huawei P50. Так что в плане захвата света и других особенностей, обусловленных применением крупного сенсора, Sharp R6 - явный лидер в этом году.
Нужно отметить, что разрешение такого датчика меньше, чем у большинства датчиков флагманов этого года - 20,2 Мп. Второго модуля для захвата фото и записи видео нет: компанию основному составляет модуль системы 3D ToF.
Еще создатели Mi 11 Ultra жаловались на то, что применение крупного сенсора ограничивает компоновку основного блока камеры, и разместить в нем дополнительные датчики не так-то просто. Этим можно объяснить отсутствие в Sharp R6 дополнительных модулей. Датчик изображения соединен со светосильным объективом Leica Summicron.
Aquos R6 - это полноценный флагман. Он построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 888 и оснащен изогнутым дисплеем OLED диагональю 6,6 дюйма разрешением WUXGA+ (2730 х 1260 пикселей), произведенным по технологии IGZO. Это первая в мире панель OLED с кадровой частотой до 240 Гц (причем она гибко изменяется во всем диапазоне с шагом в 1 Гц) в мобильном устройстве. Подэкранный ультразвуковой дактилоскоп обеспечивает распознавание двух отпечатков пальцев одновременно. Во фронтальной камере применяется датчик изображения разрешением 12,6 Мп.
Объем оперативной памяти составил 12 ГБ, объем флеш-памяти - 128 ГБ. Смартфон получил защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, ОС Android 11 и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч.
При всех своих флагманских характеристиках и параметрах, Aquos R6 оказался довольно компактным смартфоном: его габариты - 162 х 74 х 9,5 мм. Масса составляет 207 граммов. Продажи новинки стартуют во второй половине июня, стоимость пока не объявлена.
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