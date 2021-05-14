SpaceX будет работать вместе с Google для развития спутникового интернета Starlink

Google объявила о подписании соглашения со SpaceX. В рамках достигнутых договорённостей компания Илона Маска будет сотрудничать с облачным подразделением Google для обеспечения стабильной работы спутникового интернета Starlink. Речь идёт о размещении дополнительных наземных станций в дата-центрах Google В Северной и Южной Америке, Европе и Азии. В свою очередь Google сможет предложить своим корпоративным облачным клиентам услугу подключения к сети Starlink.

«Частная сеть Google Cloud с высокой пропускной способностью будет поддерживать услугу подключения к глобальной спутниковой интернет-службе Starlink, предоставляя предприятиям и потребителям возможность беспрепятственного подключения к облаку и интернету, а также обеспечивая доставку критически важных корпоративных приложений практически в любое место», - говорится в заявлении компаний.

Google и SpaceX также заявили, что в рамках совместной работы будут предоставляться услуги, выгодные для предприятий и правительственных организаций, располагающиеся в удалённых регионах. Хотя Starlink в первую очередь позиционируется как спутниковая система для предоставления высокоскоростного доступа в интернет частным потребителям, SpaceX также предлагает услуги, ориентированные на корпоративных клиентов.

«Сочетание высокоскоростной корпоративной широкополосной связи Starlink с малой задержкой с инфраструктурой и возможностями Google предоставляет организациям по всему миру безопасное и быстрое соединение, которое ожидают получить современные корпоративные клиенты», - сказала президент SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell).