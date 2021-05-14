Первый флагман с Android 12 демонстрирует уникальный дизайн. Опубликованы рендеры Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) опубликовал рендеры перспективных флагманов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Эти модели выйдут еще не скоро - в сентябре или октябре, но другой известный информатор, Макс Вайнбах (Max Weinbach), уже подтвердил точное исполнение моделей на рендерах, но в то же время отметил, что цвета товарных Pixel 6 и Pixel 6 Pro могут отличаться.

Самая необычная черта этих смартфонов - блок камеры. Он акцентирован и выступает за рамки корпуса куда сильнее, чем в любом другом смартфоне. Выглядит такое решение необычно, но насколько удобным оно будет в повседневной жизни - большой вопрос. Интересно, что Google продолжает придерживаться концепции минимализма в количестве датчиков: у Pixel 6 их всего два, хотя у Pixel 6 Pro - уже три.

На фоне тыльной панели фронтальная - сам консерватизм: ровно так с врезанной камерой по центру сейчас выглядит едва ли не любой флагман. Можно также отметить минимальные рамки экрана и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Само собой, обращает на себя внимание комбинированная расцветка корпуса смартфонов, но имеем ввиду, что цвета в реальности могут быть иными - в отличие от дизайна.

О технических характеристиках Pixel 6 и Pixel 6 Pro пока известно мало. По слухам, эти смартфоны получат чип UWB, как нынешние iPhone, и собственную однокристальную систему Google Whitechapel вместо SoC Qualcomm, использующихся сейчас. И конечно же, Pixel 6 и Pixel 6 Pro станут первыми флагманами с предустановленной ОС Android 12.

Наряду со смартфонами компания может представить умные часы Google Pixel Watch, которые также впервые показали рядом Google Pixel 6.

Судя по единственному изображению, Google Pixel Watch получают экран с круглым дисплеем, а также кнопку (или цифровую коронку) на одной стороне и отверстие для динамика - на другой.

Редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) заявил рендеры Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro являются точными в плане дизайна, но вот цвета будут другими. То же самое касается и Google Pixel Watch.



