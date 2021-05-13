Представлен смартфон Asus Zenfone 8 Flip без фронтальной камеры, с аккумулятором на 5000 мА•ч, стереодинамиками и NFC

Компания Asus представила флагманский смартфон Zenfone 8 Flip, который является преемником модели ZenFone 7 с акцентом на четыре вещи: полноэкранный дизайн, отличная автономность, флагманское исполнение и камера с уникальными возможностями.

Экран Samsung AMOLED имеет диагональ 6,67 при разрешении FullHD+, он занимает 92% площади лицевой панели и не имеет отверстий или вырезов для фронтальной камеры, так как здесь используется единый поворотный блок камеры, но о нём позже. Экран характеризуется частотой обновления 90 Гц, временем отклика 1 мс и частотой опроса сенсорного слоя 200 Гц. Он охватывает 110% цветового пространства DCI-P3, имеет среднюю яркость 700 кд/м2 и пиковую яркость, достигающую 1000 кд/м2. Дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass 6. Дактилоскопический датчик встроен под экран.

В смартфоне установлено 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1. Есть возможность установки карты памяти MicroSD ёмкостью до 2 ТБ, а также поддержка NTFS для внешних накопителей. Смартфон получил функцию распознавания лиц, акселерометр, датчик электронного компаса, датчик приближения, датчик внешней освещенности, гироскоп, датчик Холла.

В единственном блоке камеры установлен 64-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX686, объектив с диафрагмой F/1,8. Камера позволяет записывать 8K-видео с электронной стабилизацией изображения. В широкоугольной камере используется 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX363. Третий модуль имеет 8-мегапиксельный датчик OmniVision OV08A sensor, он используется для 3-кратного оптического и 12-кратного цифрового зума.

Смартфон получил два стереодинамика, а также два усилителя NXP TFA9874 для громкого и качественного звучания. Устройство оснащено тремя микрофонами, а также фирменной технологией шумоподавления. Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 888 с 5G-модемом Snapdragon X60, есть модули NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, поддержка Wi-Fi Direct.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч, поддерживается 30-ваттная зарядка. Он работает под управлением операционной системы Android 11 c оболочкой ZenUI 8.