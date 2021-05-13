Финансовые новости
- |
- 13.05.21
- |
- 01:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Представлен смартфон Asus Zenfone 8 Flip без фронтальной камеры, с аккумулятором на 5000 мА•ч, стереодинамиками и NFC
23:46 12.05.2021 |
Компания Asus представила флагманский смартфон Zenfone 8 Flip, который является преемником модели ZenFone 7 с акцентом на четыре вещи: полноэкранный дизайн, отличная автономность, флагманское исполнение и камера с уникальными возможностями.
Экран Samsung AMOLED имеет диагональ 6,67 при разрешении FullHD+, он занимает 92% площади лицевой панели и не имеет отверстий или вырезов для фронтальной камеры, так как здесь используется единый поворотный блок камеры, но о нём позже. Экран характеризуется частотой обновления 90 Гц, временем отклика 1 мс и частотой опроса сенсорного слоя 200 Гц. Он охватывает 110% цветового пространства DCI-P3, имеет среднюю яркость 700 кд/м2 и пиковую яркость, достигающую 1000 кд/м2. Дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass 6. Дактилоскопический датчик встроен под экран.
В смартфоне установлено 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1. Есть возможность установки карты памяти MicroSD ёмкостью до 2 ТБ, а также поддержка NTFS для внешних накопителей. Смартфон получил функцию распознавания лиц, акселерометр, датчик электронного компаса, датчик приближения, датчик внешней освещенности, гироскоп, датчик Холла.
В единственном блоке камеры установлен 64-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX686, объектив с диафрагмой F/1,8. Камера позволяет записывать 8K-видео с электронной стабилизацией изображения. В широкоугольной камере используется 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX363. Третий модуль имеет 8-мегапиксельный датчик OmniVision OV08A sensor, он используется для 3-кратного оптического и 12-кратного цифрового зума.
Смартфон получил два стереодинамика, а также два усилителя NXP TFA9874 для громкого и качественного звучания. Устройство оснащено тремя микрофонами, а также фирменной технологией шумоподавления. Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 888 с 5G-модемом Snapdragon X60, есть модули NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, поддержка Wi-Fi Direct.
Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч, поддерживается 30-ваттная зарядка. Он работает под управлением операционной системы Android 11 c оболочкой ZenUI 8.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Игра Путина с Зеленским. Почему Медведчук не сбежал в Москву
|Кабмин принял решение для получения дополнительных миллиардов от «Нафтогаза»
|Виталий Портников: Что означает удар по главному пророссийскому лоббисту
|Доллар резко обвалился на межбанке из-за медленного восстановления рынка после майских выходных, но может снова подорожать
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен смартфон Asus Zenfone 8 Flip без фронтальной камеры, с аккумулятором на 5000 мА•ч, стереодинамиками и NFC
|В автомобилях Xiaomi будут использоваться бренды Xiaomi Motors, Xiaomi Auto, Mi Motors и Mi Auto
|NASA и Axiom договорились запустить первую частную коммерческую экспедицию на МКС
|Tesla обвинили в махинациях с динамическими характеристиками
|Причиной следующего финансового кризиса может стать кибератака
|США признали свою ошибку и готовы исключить Xiaomi из чёрного списка
Это интересно
|Представлены видеокарты Nvidia GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 Ti, предназначенные для ноутбуков
|Китайские производители признались, что темпы освоения новых техпроцессов снизились
|Nissan продал свою долю в Daimler за миллиард евро
|Pandora заменит природные алмазы на искусственные бриллианты
|Японские учёные придумали аккумулятор, способный проработать 5 лет почти без потери ёмкости
|Мошенники под видом сабреддита WallStreetBets украли более $2 млн в криптовалюте
|Ferrari рассекретила два суперкара с мощнейшим V12