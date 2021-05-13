В автомобилях Xiaomi будут использоваться бренды Xiaomi Motors, Xiaomi Auto, Mi Motors и Mi Auto

Компания Xiaomi Technology подтвердила, что она активно занялась автомобильным направлением, зарегистрировав сразу несколько торговых марок, связанных с машинами.

Xiaomi Technology зарегистрировала такие торговые марки, как Xiaomi Motors, Xiaomi Auto, Mi Motors, Mi Auto и так далее. В описании торговых марок подтверждается, что они могут использоваться применительно к автомобилям, перевозкам, хранению и продаже.

В недавнем заявлении Great Wall Motors говорится, что она ведет переговоры с Xiaomi по вопросам производства автомобилей. Кроме того, компания нанимает инженеров по автомобильному программному обеспечению.

Глава Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun), который будет исполнять обязанности генерального директора бизнеса умных электромобилей, заявил, что это подразделение станет «последним крупным предпринимательским проектом» в его жизни. На старте компания сразу вложила 1,5 миллиарда долларов, а в течение следующих десяти лет планирует инвестировать ещё 10 миллиардов долларов.

По словам лидера компании, первым умным автомобилем Xiaomi будет либо седан, либо внедорожник, а его цена будет составлять от 15 000 до 45 000 долларов.