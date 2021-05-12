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NASA и Axiom договорились запустить первую частную коммерческую экспедицию на МКС
15:58 12.05.2021 |
NASA и компания Axiom Space заключили соглашение запустить первую частную экспедицию на международную космическую станцию. Планируется, что после стыковки астронавты проведут на борту МКС восемь дней.
«Мы рады, что космические полёты станут доступными большему числу людей путём участия в подобных частных экспедициях на борт космической станции, - заявила Кэти Людерс (Kathy Lueders), заместитель администратора Миссии штаб-квартиры NASA по пилотируемым исследованиям и операциям. - Цели программ по коммерческим пилотируемым экспедициям и по развитию коммерческих низкоорбитальных полетов заключаются в том, чтобы в число заказчиков низкоорбитальных полетов, входило не только NASA, но и коммерческие организации, для роста данного сектора экономики».
Экспедиция, обозначенная как Axiom Mission 1 (Ax-1), будет запущена с космического центра Кеннеди во Флориде и доставит астронавтов на МКС. Специалисты по планированию операций со стороны NASA и Axiom будут координировать деятельность на борту МКС с работами, выполняемыми членами команды регулярной миссии МКС, и указаниями центра управлением полётами.
«Посещение МКС первым частным экипажем - переломный момент в экспансии человечества за пределы планеты, и мы рады сотрудничать с NASA в деле претворения этого плана в жизнь, - заявил президент и CEO Axiom Майкл Саффредини (Michael Suffredini). - Активная экономическая деятельность на низкой околоземной орбите начинается с предоставления доступа к МКС для частных компаний с целью проведения работ, не входивших в область традиционных интересов космических агентств, наша миссия как раз и является примером такой работы».
Для миссии Ax-1 Axiom предложила в качестве основных членов экипажа Майкла Лопеса-Алегрию (Michael López-Alegría), Ларри Коннора (Larry Connor), Марка Пати (Mark Pathy), и Эйтана Стиббе (Eytan Stibbe). Эти астронавты пройдут проверки со стороны NASA и его международных партнеров, что является стандартной практикой для любого экипажа космической станции, и медицинские квалификационные испытания NASA, прежде чем будут допущены к полёту. Лопес-Алегрия будет выполнять функции командира миссии, а Пегги Уитсон и Джон Шоффнер будут резервными кандидатами на эту должность.
После того, как предложенный экипаж пройдёт проверку и квалификацию, четыре его члена будут проходить подготовку при участии NASA, международных партнёров и компании SpaceX, с которой Axiom заключила контракт на услуги по транспортировке экипажа на космическую станцию. Тренеры ознакомят астронавтов с системами, процедурами и подготовкой к чрезвычайным ситуациям для космической станции и космического корабля Crew Dragon. Согласно текущим планам, обучение планируется начать этим летом.
Развитие и рост экономики низкой околоземной орбиты продолжается. В январе 2020 года NASA выбрало Axiom для предоставления по крайней мере одного жилого коммерческого модуля, который будет пристыкован к модулю Harmony Международной космической станции в конце 2024 года. Совсем недавно NASA объявило, что агентство проводит сбор обратной связи от заинтересованных сторон о перспективных пунктах назначения на околоземной орбите, которые будут предоставлять такие услуги, как обучение экипажей, научные исследования и разработка передовых систем, как для государственных, так и для частных клиентов.
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