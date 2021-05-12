США признали свою ошибку и готовы исключить Xiaomi из чёрного списка

Xiaomi Group и Министерство обороны США опубликовали совместный отчет о состоянии дел в связи с иском, который был подан китайской компанией. В документах правительство США признало свою ошибку и заявило о готовности урегулировать этот вопрос с Xiaomi Group и исключить компанию из военного черного списка.

В середине января администрация Дональда Трампа в США внесла несколько китайских компаний, среди которых оказалась Xiaomi, в чёрный список. Их обвинили в том, что они принадлежат китайским военным или имеют очень прочные связи с коммунистическим правительством Китая.

В ответ на это Xiaomi опубликовала публичное заявление, подтверждающее, что она не имеет никаких связей с китайским правительством и не принадлежит китайским военным. Xiaomi заявила, что будет использовать все законные возможности для возмещения ущерба за несправедливое занесение в чёрный список правительством США.

В марте федеральный судья в Вашингтоне запретил Министерству обороны ограничивать инвестиции США в китайского производителя смартфонов Xiaomi. Окружной судья США Рудольф Контрерас (Rudolph Contreras) поддержал Xiaomi, которая заявила, что этот шаг был «своевольным и капризным» и лишил компанию её прав на надлежащую правовую процедуру. При этом американские инвесторы сохранили право покупать ценные бумаги Xiaomi. Тогда суд заявил, что Xiaomi, скорее всего, одержит победу в этом деле.

Январское объявление о внесении Xiaomi в американский черный список снизило ее рыночную стоимость на 10 миллиардов долларов.