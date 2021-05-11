Глава Dell считает, что дефицит микросхем продлится несколько лет

Как сообщил немецкой газете Handelsblatt основатель и генеральный директор компании Dell Technologies Майкл Делл (Michael Dell), нехватка полупроводниковой продукции, затронувшая, в частности, производителей компьютеров во всём мире, вероятно, будет ощущаться в течение нескольких лет.

По словам источника, резкий рост спроса на электронные устройства в сочетании с санкциями США против китайских технологических компаний привёл к нехватке микросхем, ограничивающей выпуск разнообразной продукции - от смартфонов и компьютеров до автомобилей.

«Дефицит, вероятно, сохранится в течение нескольких лет, - сказал Майкл Делл в опубликованном сегодня интервью. - Даже если предприятия по производству микросхем будут построены по всему миру, это займёт время».

Делл добавил, что с годовым объёмом заказов в 70 млрд долларов его компания является одним из самых важных клиентов многих производителей полупроводниковой продукции, но ей все равно приходится переплачивать за обеспечение поставок. В частности, по его словам, трудно достать старые и более дешевые полупроводниковые изделия.

«Речь идёт, в частности, о компонентах, которые стоят в пределах одного доллара и используются практически повсеместно, - сказал Делл. - Но даже более современную продукцию приобрести нелегко».

