Представлены видеокарты Nvidia GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 Ti, предназначенные для ноутбуков

Компания Nvidia только что анонсировала выход новой волны ноутбуков с видеокартами GeForce RTX, поддерживающими трассировку лучей в реальном времени и DLSS на основе искусственного интеллекта. Как утверждается, цены на эти мобильные компьютеры для игроков и создателей контента будут начинаться с 799 долларов.

Общей чертой этих ноутбуков будут видеокарты GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti с GPU на архитектуре Nvidia Ampere с выделенными ядрами RT и тензорными ядрами. Как утверждается, новые ноутбуки в два раза быстрее, чем системы предыдущего поколения, обеспечивая плавный игровой процесс со скоростью 60 к/с с разрешением 1080p в популярных играх, таких как Minecraft RTX и Call of Duty: Black Ops Cold War.

Все ноутбуки серии RTX 30 включают поддержку Nvidia Broadcast, приложения, превращающего ноутбук в домашнюю студию. Использование алгоритмов ИИ позволяет устранять эхо в комнате и удалять шумы в изображении.

Конфигурация GeForce RTX 3050 Ti включает GPU GA107 с 2560 ядрами CUDA. Частота GPU составляет 1035-1695 МГц. Объем памяти GDDR6 равен 4 ГБ. Память связана с GPU 128-разрядной шиной. Основой GeForce RTX 3050 служит разновидность GPU GA107 с 2048 ядрами CUDA. Этот процессор работает на частоте 1057-1740 ГГц. Подсистема памяти - такая же, как у старшей модели. Значение потребляемой мощности в обоих случаях лежит в диапазоне 35-80 Вт.

Ноутбуки с картами RTX 3050 и RTX 3050 Ti должны появиться в продаже этим летом.