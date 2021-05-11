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Китайские производители признались, что темпы освоения новых техпроцессов снизились
12:27 11.05.2021 |
Стремление китайских производителей полупроводниковой продукции к независимости от внешних поставщиков возникло задолго до кризиса поставок в мировой отрасли, поскольку местные компании вынуждены были бороться с последствиями американских санкций. Прогресс в освоении передовой литографии замедлился, как признаются компании из КНР.
Издание Nikkei Asian Review провело опрос представителей китайской полупроводниковой промышленности в марте на мероприятии Semicon China 2021. Из двадцати респондентов более или менее конкретные ответы дали около семи, но даже эта статистика позволяет утверждать, что прогресс Китая в переходе на передовую литографию не так заметен, как хотелось бы властям и самим компаниям.
Ведущим производителем литографического оборудования в КНР можно считать Shanghai Micro Electronics Equipment. Представители компании признались, что основную часть ассортимента составляют сканеры, предназначенные для работы с 90-нм техпроцессом. Оборудование, которое ориентировано на 28-нм и 14-нм техпроцессы, пока что оставляет простор для улучшения уровня выхода годной продукции.
Компания Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC), специализирующаяся на системах для травления кремниевых пластин, заявила, что готова поставлять оборудование для работы с 5-нм техпроцессом, но основной спрос приходится на установки для 14-нм и 28-нм техпроцессов. Конкурирующая E-Town Semiconductor Technology в основном выпускает оборудование для 40-нм и 28-нм технологии, как пояснили представители компании.
Ведущий контрактный производитель на территории Китая, компания SMIC, в третьем квартале прошлого года получала до 14,6 % выручки от реализации продукции, выпускаемой по 14-нм и 28-нм технологиям. К четвёртому кварталу эта доля сократилась до пяти процентов, во многом из-за американских санкций.
По прогнозам IC Insights, к 2025 году китайская полупроводниковая промышленность сможет лишь на 19,4 % обеспечивать потребности национальной экономики в электронных компонентах. В этом прогнозе учитывались возможности предприятий иностранных компаний, действующих на территории КНР. Если исключить их из выборки, то «коренные» производители обеспечат лишь 10 % спроса внутри страны. Поставленная властями КНР цель выйти на уровень самодостаточности в 70 % к 2025 году в этих условиях выглядит недостижимой.
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