Японские учёные придумали аккумулятор, способный проработать 5 лет почти без потери ёмкости

Современные аккумуляторные батареи теряют до 20 % ёмкости в течение первого года использования. Но исследователи из Японского института науки и технологий придумали революционный материал, позволяющий батареям сохранять до 95 процентов ёмкости в течение как минимум пяти лет.

Современные аккумуляторы из-за характеристик связующего материала могут терять до 40 процентов ёмкости после 500 перезарядок. Японские учёные нашли связующий материал, который в разы превосходит возможности тех, которые используются в настоящее время. Он называется бис-имино-аценафтехинон-парафенилен (Bis-imino-acenaphthenequinone-Paraphenylene, BP). Его использование позволяет сохранить 95 процентов ёмкости аккумулятора даже после 1700 циклов зарядки.

Учёные говорят, что их открытие может сильно повлиять на отрасли, полагающиеся на аккумуляторные батареи, включая электромобили. Ожидается, что сотрудничеством с Японским институтом науки и технологий заинтересуются производители смартфонов, которым новая разработка поможет создать более «долгоиграющие» продукты.