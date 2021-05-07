Google внедряет «будущее без паролей» для пользователей без разрешения

В честь World Password Day (Международный день пароля), в 2021 году пришедшегося на 6 мая, компания Google сделала интересное заявление, которое значительно скажется на простых пользователях.

В официальном блоге Google в заметке под названием A simpler and safer future - without passwords (Более простое и безопасное будущее - без паролей) сообщается, что Google вскоре начнёт автоматически переводить пользователей на двухфакторную или двухэтапную аутентификацию для повышения защиты учётных записей.

Как подчёркивает Google, использование мобильного устройства для входа в систему дает людям более безопасный и надежный способ аутентификации, чем использование одних только паролей.

Таким образом, пользователи могут вскоре обнаружить, что при входе в учётную запись Google от них начали требовать вводить специальные коды с мобильного устройства. Впрочем, это «принудительное» повышение безопасности можно будет отменить - снова настроить учётную запись на использование обычных паролей.

Google поясняет своё решение:

Вы можете этого не осознавать, но пароли представляют собой самую большую угрозу вашей безопасности в Интернете: их легко украсть, их сложно запомнить, а управлять ими утомительно. Многие люди считают, что пароль должен быть как можно более длинным и сложным, но во многих случаях это может фактически увеличить риск. Сложные пароли побуждают пользователей использовать их для нескольких учетных записей; Фактически, 66% американцев признают, что использовали один и тот же пароль на нескольких сайтах, что делает все эти учетные записи уязвимыми в случае падения любого из них».