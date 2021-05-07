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Вышел первый рейтинг самых мощных флагманов с новым AnTuTu V9
12:18 07.05.2021 |
Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свой ежемесячный рейтинг самых производительных флагманских смартфонов на основе операционной системы Android.
Рейтинг за апрель 2021 года для китайского рынка первым в истории строится уже с учётом результатом нового AnTuTu V9, публичная бета-версия которого была выпущена чуть больше месяца назад. Разработчики отмечают, что AnTuTu V9 приносит новые сценарии для GPU, алгоритмы тестирования CPU также были существенно доработаны и оптимизированы.
Все десять мест рейтинга занимают новейшие модели на основе флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888.
Первое место занимает Black Shark 4 Pro с 860 467 баллами, второе - OPPO Find X3 Pro с 831 801 баллом, а третье - Nubia Red Magic 6 Pro с 828 649 баллами.
Десятку замыкают OnePlus 9 Pro (826 004), Lenovo Legion 2 Pro (821 571), Vivo X60 Pro+ (815884), iQOO 7 (815589), OnePlus 9 (809 703), Xiaomi Mi 11 Ultra (808 131) и Xiaomi Mi 11 (801 900).
Статистика собрана в период с 1 по 30 апреля 2021 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов - модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.
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