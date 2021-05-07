Ericsson и Samsung договорились о взаимном лицензировании

Компании Ericsson и Samsung подписали многолетнее соглашение о глобальных патентных лицензиях, охватывающее патенты, относящиеся ко всем сотовым технологиям. Соглашение о взаимном лицензировании распространяется на продажи оборудования сетевой инфраструктуры и мобильных устройств, начиная с 1 января 2021 года.

Кроме того, стороны договорились «о проектах технологического сотрудничества для продвижения мобильной индустрии в области открытой стандартизации и создания ценных решений для потребителей и предприятий».

Это урегулирование положило конец жалобам, поданным обеими компаниями в Комиссию по международной торговле США (USITC), а также продолжающимся судебным процессам в нескольких странах. Кроме того, оно подтвердило ценность сильных патентных портфелей обеих компаний. Детали соглашения конфиденциальны и не разглашаются.

В портфеле интеллектуальной собственности Ericsson насчитывается более 57 000 патентов.