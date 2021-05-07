Microsoft не получает прибыль от продаж Xbox

Один из руководителей Microsoft признала, что компания не получает прибыль от продаж консолей Xbox. По сути Microsoft подтвердила, что продаёт консоли Xbox в убыток.

Данное заявление было сделано в ходе судебного разбирательства по делу Epic против Apple. На вопрос, сколько Microsoft зарабатывает на консолях Xbox, руководитель отдела развития бизнеса Xbox Лори Райт (Lori Wright) ответила: «Нисколько, мы продаем консоли в убыток».

Адвокат Epic Games задал дополнительный вопрос: «Получала ли Microsoft когда-нибудь прибыль от продажи консолей Xbox?». На что Райт ответила отрицательно. Однако это не значит, что бренд Xbox не приносит компании прибыль.

Игровое подразделение - это прибыльный и быстрорастущий бизнес для Microsoft. Бизнес консольных игр традиционно основан на модели аппаратного субсидирования. Игровые компании продают приставки себе в убыток, чтобы привлечь новых клиентов. Прибыль поступает от продаж игр и подписок на онлайн-сервисы.

Microsoft

Напомним, на этой неделе стартовало долгожданное судебное разбирательство по делу Epic Games против Apple. В течение трёх недель свои показания должны бать представители Epic Games, Apple и других компаний, которые так или иначе связаны с ними.