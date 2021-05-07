В этом году на видеоигры будет потрачено более 175 млрд долларов

Игровая индустрия в прошлом году показала внушительный рост на фоне пандемии COVID-19. В этом году пандемия никуда не делась, но аналитики прогнозируют, что игровой рынок даже немного просядет, хотя и всего на 1,1%.

Если точнее, в прошлом году игровая индустрия выросла со 144,4 до 177,8 млрд долларов, а в текущем просядет до 175,8 млрд. Но при этом уже в 2023 году аналитики ожидают показатель в 204,6 млрд.

В 2021 году большинство игровых платформ покажет небольшой спад. Сильнее всего, как ожидается, просядет сегмент браузерных игр на ПК (на 18%, до 2,6 млрд долларов). Также на 8,9% (до 49,2 млрд) просядет консольный сегмент. Рост покажет лишь мобильный сегмент: на 5,6%, до 90,7 млрд долларов.

В 2022 году аналитики ожидают, что консольный рынок окажется самым быстрорастущим. Это связано как с выходом полноценных игр нового поколения, так и с исчезновением дефицита консолей или как минимум с серьёзным улучшением ситуации.