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У IBM готова первая в мире 2-нанометровая технология производства микросхем
15:44 06.05.2021 |
Компания IBM объявила о прорыве в разработке и производстве полупроводников: представлена первая в мире микросхема, в которой используется технология «нанолистов» размером 2 нм.
Спрос на повышенную производительность и энергетическую эффективность микросхем продолжает расти, подстегиваемый развитием гибридного облака, искусственного интеллекта и интернета вещей. Технология, созданная IBM, поможет полупроводниковой промышленности продвинуться вперед, удовлетворяя этот растущий спрос. Предполагается, что она обеспечит повышение производительности на 45% или понижение энергопотребления на 75% по сравнению с современной 7-нанометровой технологией.
По словам производителя, прорыв основан на «десятилетиях лидерства IBM в полупроводниковых инновациях». Компания занимается разработкой полупроводниковых технологий в своей исследовательской лаборатории, расположенной в Олбани, штат Нью-Йорк.
Наследие IBM в этой области включает в себя первую реализацию 7-нанометрового и 5-нанометрового техпроцессов, DRAM с одной ячейкой, закон масштабирования Деннарда, использование медных внутренних соединений, технологию кремния на изоляторе, многоядерные микропроцессоры, диэлектрики с затвором High-k, встроенную память DRAM, трехмерную компоновку и т. д.
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