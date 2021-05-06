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SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось
08:47 06.05.2021 |
Сегодня ночью космическая компания SpaceX запустила, а затем успешно посадила новый прототип космического корабля Starship. В ходе пятого по счёту высотного испытания прототип с серийным номером 15, или SN15, смог достичь высоты 10 километров, выполнил запланированный манёвр, а потом вернулся на стартовую площадку.
Ракета SN15 оторвалась от стартовой площадки испытательного комплекса в Бока-Чика, штат Техас, 6 мая в 1:24 по московскому времени, взлетела на высоту около 10 километров, выполнила в апогее серию аэродинамических манёвров и вернулась обратно, совершив мягкую посадку через шесть минут после взлёта на двух двигателях.
«Номинальная посадка Starship», - написал Илон Маск в своём твиттере, имея в виду, что всё прошло по плану.
Стоит заметить, что SN15 - уже не первый прототип, который сумел совершить посадку после высотного испытания, но первый, который в конечном итоге не был уничтожен в результате взрыва. В то же время после посадки ракеты у её основания возник небольшой пожар, но в течение нескольких минут пламя потухло.
Полет SN15 во многом был похож на предыдущие испытания, которые SpaceX проводила в течение последних шести месяцев, и в которых приняли участие прототипы SN8, SN9, SN10 и SN11. Но во всех предыдущих полётах ракеты так или иначе взрывались: SN8 и SN9 - при ударе о землю во время посадки, SN10 - через несколько минут после посадки, а SN11 - ещё до попытки посадки во время выполнения манёвра. В случае с SN15 всё обошлось без каких-либо эксцессов.
После катастрофы прототипа SN11 в конце марта Федеральное авиационное управление США проводило расследование взрыва, и по итогам SpaceX было разрешено провести сразу три испытательных полёта - SN15, SN16 и SN17. Это решение мотивировано тем, что, как установил регулятор, «SpaceX внесла коррективы, вытекающие из расследования инцидента».
Высота испытываемых прототипов Starship составляет около 50 метров, что примерно соответствует высоте 15-этажного дома, и каждый из них приводится в движение тремя ракетными двигателями Raptor. Отличие SN15 от предыдущих версий ракеты, как указано на сайте SpaceX, состоит в «усовершенствованной конструкции, авионике и программном обеспечении». Согласно имеющимся данным, помимо правок в ПО, инженеры изменили трассу топливопровода и использовали двигатели Raptor с новым дизайном и конфигурацией.
SpaceX разрабатывает Starship для запуска грузов и людей на Луну и Марс. Ранее в этом месяце NASA подписало с компанией контракт стоимостью почти 3 миллиарда долларов на создание лунной версии Starship для доставки астронавтов на поверхность Луны в рамках миссии Artemis. Однако затем действие контракта было приостановлено из-за протеста соперников SpaceX, компаний Blue Origin и Dynetics. Впрочем, это не остановило космическую компанию Илона Маска, которая продолжает разработки и испытания. По мнению Маска, система, включающая космический корабль Starship и гигантскую ракету-ускоритель Super Heavy, будет готова в районе 2023 года, хотя он и признаёт, что это - очень амбициозная задача.
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