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Константин Кушнер
Мошенники копируют голоса руководителей компаний для обмана жертв
12:59 05.05.2021 |
Число мошенников с инструментами для копирования голоса стремительно растет. У преступников есть множество материалов для обучения алгоритмов искусственного интеллекта, включая аудиоклипы, подкасты и online-презентации. Достаточно 45 минут звука, чтобы технология научилась имитировать голос. Об этом сообщило издание Fortune.
По словам экспертов из ИБ-фирмы Secure Anchor, всего за последние четыре месяца число подобных инцидентов возросло на 60%. 17 компаний потеряли в среднем по $175 тыс. из-за мошенничества с копированием голоса, а в одном случае хакеры получили доступ к IT-системам предприятия.
Возможно, лучшим способом бороться с подобными мошенниками будет разработка протоколов и правил, определяющих условия перевода денежных средств, а также установление ограничений на суммы. Например, после звонка с просьбой предоставить деньги, пароли или другую важную информацию, сотрудники должны подтвердить эти запросы, позвонив с другого телефона на номер телефона звонящего.
Руководители могут также рассмотреть возможность использования сменных кодовых слов для денежных переводов. Мошенники могут скопировать голос, однако они вряд ли смогут ответить на специальные вопросы.
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