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Microsoft Store более чем в два раза уменьшил комиссию с продаж игр для ПК
12:44 30.04.2021 |
Корпорация Microsoft объявила о значительном сокращении размера комиссии, которую будет получать от игр в Microsoft Store для ПК. Начиная с 1 августа софтверный гигант снизит долю вознаграждения от продаж проектов с 30 до 12 %, чтобы привлечь к своему магазину внимание разработчиков.
«В рамках стремления предоставить каждому создателю игр для ПК больше возможностей мы с 1 августа увеличиваем долю разработчиков в чистом доходе от продаж в сервисе Microsoft Store с 70% до 88%, - рассказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути (Matt Booty). - Чистая, ничем не ограниченная доля дохода означает, что разработчики смогут предоставить ещё больше игр огромному количеству пользователей и увеличить свой коммерческий успех».
Эти изменения коснутся только игр для ПК - с каждой проданной копии проекта для консолей Xbox корпорация всё так же удерживает 30 %. Это, вероятно, связано с тем, что бизнес-модель консольного рынка полностью отличается от бизнес-модели ПК.
Данным ходом Microsoft окажет большое давление на Valve. Снижение доли доходов корпорации соответствует Epic Games, которая предлагает в Epic Games Store разработчикам и издателям более выгодные условия, чем Steam. Valve по-прежнему получает 30-процентную долю с продаж, которое снижается до 25 %, когда продажи достигают $10 миллионов, а затем 20 % - после $50 миллионов.
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