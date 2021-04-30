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Игровой смартфон Redmi сразу же стал бестселлером: продано 100 000 телефонов за минуту
09:18 30.04.2021 |
Компания Redmi сегодня начала продажи игрового смартфона Redmi K40 Game Enhanced Edition, официально заявив, что они превысили 100 000 единиц за одну минуту.
Смартфон получил экран с одинаково тонкими рамками по всему периметру, а также врезанной фронтальной камерой. На задней панели расположены такие слова, как Freezing, Speediest и Fightning.
Redmi K40 Game Enhanced Edition позиционируется как самый доступный игровой смартфон, его стартовая цена составляет 310 долларов. Redmi K40 Game Enhanced Edition получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного слоя 480 Гц. Компанию Dimensity 1200 составляют до 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Смартфон оснащён аккумуляторной батареей ёмкостью 5065 мА·ч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.
Смартфон оснащён стереодинамиками JBL и 64-мегапиксельной камерой, отличной системой охлаждения, а также механическими игровыми кнопками.
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