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Власти Китая оштрафуют Tencent на $1,5 млрд за монопольные практики
17:04 29.04.2021 |
Китайские регуляторы собираются наложить ощутимый штраф на Tencent Holdings в рамках масштабных антимонопольных действий против интернет-гигантов страны. Впрочем, скорее всего, он будет меньше, чем рекордный штраф в размере $2,75 млрд, наложенный на Alibaba в начале месяца. Об этом сообщило издание Reuters, сославшись на своих информаторов.
Как, ожидается, на Tencent наложат штраф на сумму не менее 10 миллиардов юаней ($1,54 млрд) - это достаточно значимое показательное наказание со стороны Государственного управления рыночного регулирования Китая (SAMR). По словам источников, Tencent грозят штрафы за ненадлежащую отчётность о прошлых поглощениях и вложениях - каждый случай влечёт за собой штраф в размере 500 000 юаней. Также компания будет наказана за антиконкурентные практики в некоторых своих подразделениях, включая потоковую трансляцию музыки.
В последние месяцы Китай стремился обуздать экономическую и социальную мощь своих некогда слабо регулируемых интернет-гигантов в рамках новой программы подавления, поддерживаемой генеральным секретарём коммунистической партии страны Си Цзиньпином (Xi Jinping).
Tencent и Alibaba являются крупнейшими технологическими конгломератами Китая, рыночная стоимость которых оценивается в $776 млрд и $642 млрд соответственно. Обширный бизнес Tencent включает в себя видеоигры, потоковые службы, социальные сети, рекламу и облачные сервисы.
Как утверждается, расследование SAMR во многом сосредоточено на Tencent Music Entertainment Group, которая была выделена и зарегистрирована в Соединённых Штатах в конце 2018 года. Регулятор якобы, помимо штрафа, настаивает, чтобы компания отказалась от эксклюзивных прав на музыку и даже вынуждает продать поглощённые прежде музыкальные приложения Kuwo и Kugou. Тем не менее, основные направления бизнеса Tencent - видеоигры и WeChat - скорее всего, не пострадают.
Tencent Music, китайский ответ Spotify, приобрела конкурирующие приложения Kugou и Kuwo в 2016 году, и получила эксклюзивные права на потоковую трансляцию в стране от таких звукозаписывающих лейблов, как Universal Music Group, Sony Music Group и Warner Music Group Corp. Затем компания сублицензировала некоторые права конкурентам, включая NetEase Cloud Music, которые жаловались, что соглашение несправедливо, а цены слишком высоки.
SAMR запустила расследование в отношении Tencent Music в 2018 году, но прекратила его в 2019 году после того, как компания согласилась прекратить продление некоторых эксклюзивных прав, срок действия которых обычно истекает через три года. Тем не менее, компания сохранила эксклюзивные права на музыку Джея Чоу (Jay Chou) - самую влиятельную поп-звезду в китайскоязычном мире, используя это в качестве своего преимущества перед более мелкими конкурентами вроде NetEase Cloud Music и Alibaba Xiami Music.
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