Устройство с интерфейсом «мозг-компьютер» впервые разрешили использовать для лечения в США

Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые в своей истории разрешило для клинического использования устройство с интерфейсом «мозг-компьютер». Прибор IpsiHand предназначен для реабилитации пациентов после перенесённого инсульта. Благодаря бесконтактному считыванию электроэнцефалограммы больному можно вернуть подвижность запястья и пальцев.

Устройство IpsiHand использует принцип, открытый американскими учёными в 2008 году. Исследователи выявили, что при поражении одной из сторон мозга при инсульте подвижность руки, подчинённой поражённой стороне, можно вернуть.

Нервная система человека устроена таким образом, что правое полушарие мозга управляет конечностями на левой стороне тела, а левое полушарие - на правой стороне. При инсульте часто отказывают конечности на какой-то одной стороне тела, что означает поражение полушария с противоположной стороны. Исследование показало, что, на самом деле, ответственная за движения конечностей активность мозга возникает сначала на «правильной» стороне тела и лишь затем управление передаётся на противоположное полушарие. Именно эти начальные сигналы фиксирует прибор IpsiHand, а компьютер переводит активность мозга в движения экзоскелета, закреплённого на руке подконтрольной поражённому полушарию.

Таким образом, прибор заменяет собой поражённое полушарие, получая сигналы мозговой активности и переводя их в движение запястья и пальцев непосредственно от источника зарождения «мыслей» о движении.

Испытывать IpsiHand начали в 2017 году, о чём мы в своё время тоже рассказывали. Сегодня FDA разрешила использовать IpsiHand в клинических целях для реабилитации пациентов после инсульта. Это дало зелёный свет началу массового производства приборов, которые поступят в клиники в США до конца текущего года.