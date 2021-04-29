Полупроводниковый кризис добрался до BMW — компания остановит конвейер

До сих пор марка BMW оставалась одной из немногих, избежавших заметного влияния дефицита полупроводниковых компонентов на свою производственную деятельность, но это не могло продолжаться вечно - сборка машин марки Mini будет приостановлена на три дня. В свою очередь компания Ford Motor определила, что из-за перебоев с поставками чипов не сможет выпустить 1,1 млн автомобилей в этом году.

Сезон весенних квартальных отчётов в этом году проходит под символом дефицита полупроводниковых компонентов. Как сообщает Bloomberg, на этой неделе BMW заявила о намерениях остановить конвейер по сборке машин Mini в Англии на три дня. Японская компания Honda Motor сообщила о планах остановить сборку машин на трёх предприятиях на срок от пяти до шести дней в следующем месяце.

Корпорации Ford Motor на квартальном отчётном мероприятии пришлось снизить прогноз по годовой выручке из-за влияния дефицита компонентов. По мнению американского автогиганта, из-за дефицита чипов объёмы производства машин в текущем году придётся сократить на 1,1 млн штук. Независимые эксперты уже заявляли, что в этом году отрасль потеряет до $61 млрд в виде упущенной выручки. Только на прошлой неделе о вынужденной остановке конвейеров заявили Jaguar Land Rover, Volvo и Mitsubishi, а в целом с начала года к подобным мерам автопроизводители прибегают регулярно.