Финансовые новости
- |
- 28.04.21
- |
- 18:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китай вывел на орбиту прототип уборщика космического мусора
14:05 28.04.2021 |
Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что во вторник с помощью ракеты «Чанчжэн-6» на низкую околоземную орбиту было выведено несколько спутников и прототип робота NEO-01, который с помощью большой сети сможет собирать космический мусор, а также оснащён телескопом для наблюдения за небольшими небесными телами в дальнем космосе.
Запущенный на орбиту 30-килограммовый робот NEO-01 создан стартапом Origin Space из Шэньчжэня, и является уже не первым космическим мусорщиком. Около месяца назад японская Astroscale вывела на орбиту свой аппарат ELSA-d, который использует магниты для сбора космического мусора. В отличие от него, китайский NEO-01 будет полагаться на сетку, а затем сжигать мусор с помощью своего электрореактивного двигателя.
На днях Космические силы США в докладе Конгрессу назвали Китай главной угрозой для страны в космосе, обратив особое внимание на другой экспериментальный спутник «Шицзянь-17», предназначенный для борьбы с космическим мусором и вооружённый роботизированной рукой. Тем не менее, проблема космического мусора постоянно обостряется, так что решать её в любом случае придётся, как бы не были настроены политические оппоненты.В то же время Европейское космическое агентство заключило со швейцарским стартапом ClearSpace SA первый контракт на уборку космического мусора. Он предполагает выделение €86 млн на создание одноразового аппарата для уничтожения полезной нагрузки, оставшейся с 2013 года от ракеты-носителя Vega. Аппарат ClearSpace-1 получит гигантские щупальца для захвата объекта и выполнит миссию в 2025 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Кулик: Увольнение Степанова не поможет Зеленскому, нужны срочные антикризисные меры
|В Украине запустят рынок земли с 1 июля: кто и как сможет купить
|Муж-нардеп, Ляшко и земельный скандал: Что известно о новом председателе Киевоблсовета Наталье Гунько
|Доллар подешевел на межбанке 27 апреля, но банкиры допускают рост его курса из-за выплат по НДС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай вывел на орбиту прототип уборщика космического мусора
|Opel возродил модель Manta в виде электрокара
|Семья лидера Samsung заплатит более 10,8 млрд долларов налога на наследство
|В Великобритании скоро разрешат беспилотные автомобили на автодорогах
|Компания Renault остановила разработку новых дизельных моторов
|Microsoft и Intel усовершенствовали поиск скрытых майнеров
Это интересно
|Участников видеоконференций Zoom теперь можно рассадить в виртуальном помещении с помощью Immersive View
|В приложениях Facebook появится мини-плеер для прослушивания подкастов и музыки из Spotify
|Представлен гибридный кроссовер Huawei
|Для китайского космодрома Вэньчан построят суперкомпьютер с рекордной стоимостью более $3 млрд
|Новый Mercedes-Maybach S-Class: теперь и с шестью цилиндрами
|Автомобили Renault не смогут разогнаться быстрее 180 км/ч
|Ferrari показала новый лимитированный суперкар