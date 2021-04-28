Китай вывел на орбиту прототип уборщика космического мусора

Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что во вторник с помощью ракеты «Чанчжэн-6» на низкую околоземную орбиту было выведено несколько спутников и прототип робота NEO-01, который с помощью большой сети сможет собирать космический мусор, а также оснащён телескопом для наблюдения за небольшими небесными телами в дальнем космосе.

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Запущенный на орбиту 30-килограммовый робот NEO-01 создан стартапом Origin Space из Шэньчжэня, и является уже не первым космическим мусорщиком. Около месяца назад японская Astroscale вывела на орбиту свой аппарат ELSA-d, который использует магниты для сбора космического мусора. В отличие от него, китайский NEO-01 будет полагаться на сетку, а затем сжигать мусор с помощью своего электрореактивного двигателя.

Одноразовый уборщик Astroscale ELSA-d

На днях Космические силы США в докладе Конгрессу назвали Китай главной угрозой для страны в космосе, обратив особое внимание на другой экспериментальный спутник «Шицзянь-17», предназначенный для борьбы с космическим мусором и вооружённый роботизированной рукой. Тем не менее, проблема космического мусора постоянно обостряется, так что решать её в любом случае придётся, как бы не были настроены политические оппоненты.

В то же время Европейское космическое агентство заключило со швейцарским стартапом ClearSpace SA первый контракт на уборку космического мусора. Он предполагает выделение €86 млн на создание одноразового аппарата для уничтожения полезной нагрузки, оставшейся с 2013 года от ракеты-носителя Vega. Аппарат ClearSpace-1 получит гигантские щупальца для захвата объекта и выполнит миссию в 2025 году.



