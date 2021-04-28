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Microsoft и Intel усовершенствовали поиск скрытых майнеров
09:47 28.04.2021 |
В корпоративное решение Microsoft Defender для конечной точки внедрили технологию обнаружения угроз от Intel для оперативного вычисления хакерских программ для добычи криптовалюты.
Intel Threat Detection Technology (TDT) полагается на телеметрические данные для обнаружения любых аномалий производительности центрального процессора. В отличие от других типов защиты TDT способен обнаружить вредоносное ПО до заражения компьютера жертвы в целях майнинга.
Решение на базе машинного обучения показывает эффективный результат, даже если вредоносы пытаются обойти инструменты безопасности.
Microsoft и Intel ожидают, что их сотрудничество укрепит защиту корпоративных клиентов.
Согласно недавнему исследованию Avira Protection Labs, в четвертом квартале 2020 года количество атак скрытых майнеров увеличилось на 53% по сравнению с третьим кварталом.
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