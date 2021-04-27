Участников видеоконференций Zoom теперь можно рассадить в виртуальном помещении с помощью Immersive View

За последний год видеоконференции стали неотъемлемой частью работы очень многих людей, в особенности тех, кто перешёл на гибридную или удалённую работу или учёбу. Чтобы улучшить опыт общения по видеосвязи Zoom запустила новую функцию Immersive View, призванную сделать видеоконференции более наглядными и увлекательными.

Впервые новая возможность, которая изначально называлась Immersive Scenes, была представлена в ходе мероприятия Zoomtopia в октябре прошлого года. Она позиционировалась как аналог режима «Вместе» в Microsoft Teams, который стартовал несколькими месяцами ранее. Благодаря новой функции участников конференции можно разместить в одном виртуальном пространстве, например, за одним столом, имитируя реальное собрание в конференц-зале. Опробовать новую возможность уже могут все пользователи Zoom.

Immersive View поддерживает до 25 участников. Их можно разместить в таких виртуальных помещениях, как зал заседаний, аудитория или классная комната, в зависимости от события. Организатор может вручную перемещать участников или позволить Zoom делать это автоматически. Immersive View уже доступна в Zoom 5.6.3 или выше для Windows и macOS.