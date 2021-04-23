Финансовые новости
- |
- 23.04.21
- |
- 14:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС
14:16 23.04.2021 |
Космический корабль Crew Dragon-2 компании Илона Маска SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к Международной космической станции (МКС). Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Запуск с использованием тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 осуществлен в 05:49 по времени Восточного побережья США (12:49 EEST) со стартовой площадки 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).
Как отметили в NASA, корабль впервые доставит на станцию астронавтов "из трех стран". Это - сотрудники NASA, американцы Кэтрин Меган Макартур (командир миссии) и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA), француз Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.
Многоразовая спускаемая капсула корабля совершит уже свой второй полет к МКС. Первый раз она использовалась во время испытательного пилотируемого полета к МКС весной прошлого года.
SpaceX прервал российскую монополию на полет к МКС
Запуск Crew Dragon осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с принадлежащей Илону Маску частной компанией SpaceX, осуществившей разработку как космического корабля, так и выведшей его на орбиту ракеты-носителя Falcon 9. Тестовый управляемый полет Crew Dragon к МКС был совершен в мае 2020 года. Тогда астронавты Дуглас Харли и Роберт Бенкен стали первыми американцами, стартовавшими к МКС с территории США после почти 9 летнего перерыва.
В 2011 году NASA лишилась средств доставки своих астронавтов на борт МКС, отказавшись из-за высокой цены и двух тяжелых аварий от дальнейшего развития программы Space Shuttle. С этого момента все американские астронавты отправлялись на МКС исключительно на российских космических кораблях, за что NASA платило Роскосмосу. По контракту, заключенному в 2015 году, стоимость одного места на российских космических кораблях для астронавтов составляла около 82 млн долларов. По информации Счетной палаты США, в 2019 году она возросла в среднем на 5 процентов. NASA оценивало одно место на борту Crew Dragon примерно в 58 млн долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Закон об олигархах в действии: Кому из «кукловодов» достанется кресло министра энергетики
|Гривня резко укрепилась после новости об отводе российских войск от границ Украины
|Месть президента: почему ПАСЕ наращивает давление на украинских депутатов
|Перед битвой за Харьков. Сумеет ли Зеленский посадить Добкина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС
|Компания Sony улучшила носимый кондиционер Reon Pocket
|ЕС предложил строгие правила регулирования искусственного интеллекта
|В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях
|Объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»
|Cadillac представил серийную версию электрического кроссовера Lyriq
Это интересно
|В Fortnite, Warframe, Apex Legends и Call of Duty: Warzone на Xbox теперь можно играть полностью бесплатно
|BlaBlaCar купил украинскую компанию для организации автобусных перевозок
|Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
|Apple запустила службу платных подписок в своём приложении подкастов
|Седан Genesis G80 стал электромобилем
|Apple представила совершенно новые iMac — фирменный процессор M1, 24-дюймовый 4,5K-дисплей и свежий яркий дизайн
|Самый продаваемый китайский электрокар лишился крыши