Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

Космический корабль Crew Dragon-2 компании Илона Маска SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к Международной космической станции (МКС). Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск с использованием тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 осуществлен в 05:49 по времени Восточного побережья США (12:49 EEST) со стартовой площадки 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

Как отметили в NASA, корабль впервые доставит на станцию астронавтов "из трех стран". Это - сотрудники NASA, американцы Кэтрин Меган Макартур (командир миссии) и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA), француз Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.

Многоразовая спускаемая капсула корабля совершит уже свой второй полет к МКС. Первый раз она использовалась во время испытательного пилотируемого полета к МКС весной прошлого года.

SpaceX прервал российскую монополию на полет к МКС

Запуск Crew Dragon осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с принадлежащей Илону Маску частной компанией SpaceX, осуществившей разработку как космического корабля, так и выведшей его на орбиту ракеты-носителя Falcon 9. Тестовый управляемый полет Crew Dragon к МКС был совершен в мае 2020 года. Тогда астронавты Дуглас Харли и Роберт Бенкен стали первыми американцами, стартовавшими к МКС с территории США после почти 9 летнего перерыва.

В 2011 году NASA лишилась средств доставки своих астронавтов на борт МКС, отказавшись из-за высокой цены и двух тяжелых аварий от дальнейшего развития программы Space Shuttle. С этого момента все американские астронавты отправлялись на МКС исключительно на российских космических кораблях, за что NASA платило Роскосмосу. По контракту, заключенному в 2015 году, стоимость одного места на российских космических кораблях для астронавтов составляла около 82 млн долларов. По информации Счетной палаты США, в 2019 году она возросла в среднем на 5 процентов. NASA оценивало одно место на борту Crew Dragon примерно в 58 млн долларов.