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Компания Sony улучшила носимый кондиционер Reon Pocket
13:45 23.04.2021 |
В прошлом году Sony запустила на площадке коллективного финансирования носимый кондиционер Reon Pocket, а теперь японская компания представила преемника, получившего название Sony Reon Pocket 2.
Новинка внешне похожа на оригинальную модель, но но имеет улучшенную конструкцию. Компания утверждает, что благодаря улучшениям кондиционер может предложить вдвое больший уровень поглощения тепла, что приводит к более мощному охлаждению.
Sony также сообщает, что компания улучшила защиту от пота в Reon Pocket 2, сделав его более подходящим для лёгких тренировок. При этом устройство не является полностью пыле- и водонепроницаемым. В оригинальной модели, выпущенной в прошлом году, использовался кремний, но на этот раз компания перешла на нержавеющую сталь SUS316L. Кроме того, новинка получила четыре уровня температуры.
На этот раз компания заключила партнерские отношения с такими брендами спортивной одежды, как Le Coq Sportif, Munsingwear и Descente, чтобы произвести модельный ряд соответствующей одежды.
Sony Reon Pocket 2 имеет размеры 54 x 20 х 116 мм при массе 92 г. В Японии новинка стоит около 140 долларов.
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