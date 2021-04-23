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ЕС предложил строгие правила регулирования искусственного интеллекта
13:33 23.04.2021 |
Европейский Союз обнародовал строгие правила, регулирующие использование искусственного интеллекта. Первая в своем роде политика описывает, как компании и правительства могут использовать технологию ИИ.
В проекте правил установлены ограничения на использование искусственного интеллекта в различных устройствах и сферах деятельности - от беспилотных автомобилей до решений о найме, банковском кредитовании, выборе школы и выставлении оценок на экзаменах. Документ охватывает использование ИИ правоохранительными и судебными системами.
Некоторые виды использования ИИ будут полностью запрещены, в том числе распознавание лиц в общественных местах, хотя будет несколько исключений для целей национальной безопасности.
Правила имеют далеко идущие последствия для крупных технологических компаний, которые вложили ресурсы в разработку искусственного интеллекта, включая Amazon, Google, Facebook и Microsoft. Компании, нарушающие новые правила, могут столкнуться со штрафами в размере до 6% от годового мирового оборота компании.
Поставщики технологий искусственного интеллекта в областях с высоким уровнем риска должны предоставлять регулирующим органам доказательства его безопасности, включая оценки рисков и документацию с пояснением того, как технология принимает решения. Компании также должны гарантировать человеческий контроль над созданием и использованием подобных систем.
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