NASA опубликовало видео первого полёта марсианского вертолёта

В понедельник марсианский вертолёт NASA «Изобретательность» (Ingenuity) стал первым в истории винтокрылым аппаратом, совершившим управляемый полет на другой планете. После того, как команда Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) подтвердила успех во время трансляции, были опубликованы подробности и первое полноценное видео.

Первое видео кратковременного взлёта и посадки «Изобретательности» было снято марсоходом «Настойчивость» (Perseverance) с расстояния в 64,3 метра. Разрешение видео - 720p, а частота кадров - лишь 6,7 в секунду. Тем не менее, оно позволяет увидеть процесс взлёта вертолёта, его зависание на высоте порядка 3 метров, разворот вокруг оси и посадку:





Кроме того, команда опубликовала вторую чёрно-белую фотографию (тоже в разрешении 640 × 480 точек), сделанную навигационной камерой дрона, но уже непосредственно перед посадкой. На нём хорошо видна поверхность Марса и тень вертолёта, а в углах также можно заметить края посадочных опор. Специалисты сделали любопытное наблюдение: даже на этой близкой фотографии поднятой вертолётом пыли почти не видно - она совершенно не мешает наблюдению. В марсианской атмосфере поднять пыль винтами сложнее. Напомним: эта камера используется автоматикой, чтобы отслеживать поверхность при полёте.

Фото, сделанное марсианским вертолётом прямо перед приземлением (NASA)

Вертолёт на солнечных батареях впервые поднялся в воздух в 19 апреля в 10:34 EET. Данные высотомера свидетельствуют, что «Изобретательность» достиг заданной для данной операции высоты в 3 метра и поддерживал стабильное зависание в течение 30 секунд. Затем аппарат снизился, коснувшись поверхности Марса: всего полёт продлился в общей сложности 39,1 секунды.

Демонстрация была автономной - всё пилотирование осуществлялась бортовыми системами наведения, навигации и управления, работающими по алгоритмам, разработанным командой JPL. Поскольку данные должны быть отправлены на Красную Планету и возвращены с неё с помощью орбитальных спутников, дроном невозможно управлять непосредственно, а полёт нельзя наблюдать с Земли в реальном времени.

NASA назвала импровизированный аэродром, первый за пределами Земли, с которого был произведён взлёт аппарата, Полем братьев Райт - в честь изобретателей из Дейтона. 117 лет назад Уилберу и Орвиллу Райтам (Wilbur, Orville Wright) удалось сконструировать самолёт и совершить первый в мире управляемый полёт человека на аппарате тяжелее воздуха с двигателем.





1,8-кг «Изобретательность» с размахом лопастей 1,2 м - чисто технологическая демонстрация и не содержит никаких научных приборов на борту. Он был призван доказать возможность будущих исследований Марса подобными винтовыми летательными аппаратами. Полет был сложной задачей. Красная планета имеет значительно меньшую гравитацию (треть земной) и чрезвычайно слабую атмосферу (1 % у поверхности по сравнению с нашей планетой). Это означает, в воздухе мало молекул, с которыми лопасти двух соосных несущих винтов Ingenuity могут взаимодействовать для осуществления полёта. Любопытно, что вертолёт содержит не только уникальные компоненты, но и применяемые широко детали - многие из индустрии смартфонов. Некоторые были впервые испытаны в дальнем космосе в рамках этой миссии.

Ровер «Настойчивость» (Perseverance) размером с автомобиль приземлился внутри кратера Езеро диаметром 45 километров 18 февраля - тогда вертолёт массой 1,8 кг ещё был прочно закреплён на днище марсохода в сложенном состоянии. После сброса кожуха «Настойчивость» развернул «Изобретательность», довёл заряд батарей вертолёта до 100 %, выгрузил на поверхность Марса и отъехал на небольшое расстояние, дав возможность солнечному свету достичь вертолёта, питаемого от солнечных батарей. До этого момента дрон питался от марсохода, а теперь получает энергию исключительно от Солнца - она требуется не только для полётов, но и для обогрева во время холодных марсианских ночёвок (температура опускается до -90 °C). Недавно NASA опубликовало первую фотографию с нижней служебной камеры вертолёта в низком разрешении, а после этого - автопортрет ровера на фоне «Изобретательности». Из-за проблемного теста винтов первый взлёт «Изобретательности», назначенный на 11 апреля, пришлось отложить.