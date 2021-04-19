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Осторожно, химера. Ученые вырастили человеческие клетки в эмбрионе макаки
18:07 19.04.2021 |
Ученые пересадили человеческие клетки в эмбрионы макак и выращивали их в лаборатории 20 дней. По словам ученых, этот эксперимент поможет решить проблему острой нехватки трансплантируемых органов, а также больше понять о раннем развитии человека, прогрессировании заболеваний и старении.
Учеными руководил профессор Хуан Карлос Исписуа Бельмонте из Института Солка в США, который в 2017 году помог создать первый гибрид человека и свиньи. В ходе эксперимента они вводили человеческие стволовые клетки, способные развиваться в любые человеческие ткани, эмбрионам макак. Ранее подобные эмбрионы смешанного вида, или химеры, были получены с помощью эмбрионов овец и свиней.
Исследование, проведенное американо-китайской группой ученых, вызвало очередную дискуссию об этичности таких экспериментов.
Профессор Бельмонте, в свою очередь, говорит, что исследование, опубликованное в журнале Cell, полностью соответствует действующим этическим и правовым нормам.
"Использование химер поможет в проведении медико-биологических исследований не только на самой ранней стадии жизни, но и на самой поздней. В конечном итоге, мы проводим эти исследования для того, чтобы понять и улучшить здоровье человека", - сказал он.
Но ряд ученых обеспокоены этими исследованиями. Доктор Анна Смайдор, преподаватель и исследователь медико-биологической этики в Норвичской медицинской школе Университета Восточной Англии, обращает внимание на то, что, хотя в этом случае эмбрионы были уничтожены через 20 дней, другие ученые могли бы продолжить выращивать химеру и неизвестно, к чему это может привести.
Она и другие ученые призывают к публичному обсуждению последствий создания человеко-животных химер.
"Ученые, стоящие за этим исследованием, заявляют, что эти химерные эмбрионы открывают новые возможности, потому что мы не можем проводить определенные типы экспериментов на людях. Но как ответить на вопрос, являются ли химерные эмбрионы людьми?" - говорит Анна Смайдор.
Профессор Джулиан Савулеску, директор Оксфордского центра практической этики Уэхиро и содиректор Центра этики и гуманитарных наук Оксфордского университета, согласен, что исследование "открывает ящик Пандоры для химер, не являющихся людьми".
"В этот раз эмбрионы были уничтожены на 20-й день развития. Но выращивание химер в качестве источника органов для людей - это лишь вопрос времени", - говорит профессор Джулиан Савулеску.
Продолжать эти исследования необходимо, но критически важно обсудить их последствия в публичном поле и определить этический и юридический статус химер, содержащих человеческие и животные клетки, говоря ученые.
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