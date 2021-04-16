Xiaomi не попала в Топ-3, уступив даже Huawei. На крупнейшем рынке смартфонов новый лидер

Согласно последнему еженедельному отчету Counterporint Research, компания Vivo сейчас является лидером на рынке смартфонов Китая. Согласно собранным данным, компания Vivo занимает первое место с долей рынка 24%.

Второе место удерживает Oppo, которая смогла занять 21%, а Huawei упала на третье место с результатом 15%. Несколько неожиданным выглядит отсутствие в тройке лидеров компании Xiaomi, которая прекрасно себя чувствует на мировом рынке смартфонов.

Counterporint Research отмечает высокие показатели продаж серий Vivo Y30 и Vivo Y31, а также недавно выпущенных Vivo S9 5G и Vivo S9e 5G в качестве ключевых факторов, способствующих продвижению бренда на вершину. В исследовании также говорится, что покупатели оценили переход к 5G: 76% всех проданных телефонов vivo поддерживают подключение следующего поколения.

Также ключевую роль сыграло наличие предложение во всех ценовых сегментах: серии Vivo Nex и Vivo X выступают в качестве флагманских моделей, в то время как линейки S и Y вместе с суббрендом iQOO охватывают средний и бюджетный сегменты рынка.

Oppo также отлично держится, а Huawei под гнётом санкций опускается всё ниже.