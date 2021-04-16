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Xiaomi не попала в Топ-3, уступив даже Huawei. На крупнейшем рынке смартфонов новый лидер
13:31 16.04.2021 |
Согласно последнему еженедельному отчету Counterporint Research, компания Vivo сейчас является лидером на рынке смартфонов Китая. Согласно собранным данным, компания Vivo занимает первое место с долей рынка 24%.
Второе место удерживает Oppo, которая смогла занять 21%, а Huawei упала на третье место с результатом 15%. Несколько неожиданным выглядит отсутствие в тройке лидеров компании Xiaomi, которая прекрасно себя чувствует на мировом рынке смартфонов.
Counterporint Research отмечает высокие показатели продаж серий Vivo Y30 и Vivo Y31, а также недавно выпущенных Vivo S9 5G и Vivo S9e 5G в качестве ключевых факторов, способствующих продвижению бренда на вершину. В исследовании также говорится, что покупатели оценили переход к 5G: 76% всех проданных телефонов vivo поддерживают подключение следующего поколения.
Также ключевую роль сыграло наличие предложение во всех ценовых сегментах: серии Vivo Nex и Vivo X выступают в качестве флагманских моделей, в то время как линейки S и Y вместе с суббрендом iQOO охватывают средний и бюджетный сегменты рынка.
Oppo также отлично держится, а Huawei под гнётом санкций опускается всё ниже.
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