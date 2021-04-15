Глава TSMC заявил, что дефицит процессоров сохранится в 2022 году

Компания TSMC, занимающаяся производством процессоров, контроллеров и прочих чипов для Apple, Qualcomm, AMD и многих других компаний, предупредила, что дефицит микросхем может сохраниться до 2022 года включительно. Об этом заявил генеральный директор корпорации Си Си Вэй (C. C. Wei).

Комментарии главы TSMC отражают прогнозы нового гендиректора Intel Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger). Последний ранее на этой неделе предупредил, что на решение проблемы с полупроводниковыми изделиями может потребоваться несколько лет.

Глобальная нехватка чипов затронула всех, начиная от автопроизводителей и заканчивая производителями телевизоров и бытовой техники. Почти все связанные с процессорами сферы были вынуждены сократить объёмы поставок из-за их нехватки. Сейчас производственные мощности TSMC загружены более, чем на 100 %. Компания обещает увеличить поставки в следующем квартале, однако, по мнению NVIDIA, Intel и других производителей, кризис микрочипов сохранится в ближайшее время.

TSMC активно вкладывает средства в запуск нового производства. Предположительно, в ближайшее время компания потратит около $30 миллиардов на модернизацию и расширение производства, а в ближайшие три года сумма вырастет до $100 миллиардов. На сколько это увеличит производственные мощности, не уточняется.