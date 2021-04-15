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Учёные скопировали антибликовое покрытие у роз. Оно сопобно повысить эффективность солнечных панелей на 10%
17:21 15.04.2021 |
Коммерческое предприятие Phytonics немецкого Технологического института Карлсруэ (KIT) продемонстрировало эффективное антибликовое покрытие, которое может найти широкое применение во всех сферах человеческой деятельности. В случае солнечных панелей, например, новое покрытие повышает эффективность сбора энергии до 10 % вне зависимости от угла освещённости, а стоит такое покрытие копейки.
За многие миллионы лет эволюции растения оптимально приспособились к взаимодействию со светом. Это особенно важно для растений с цветками, опыление которых зависит от заметности окраски. Розы в этом плане крайне характерны, демонстрируя одновременно матовый, бархатистый и насыщенный цвет. Изучение лепестков роз под сканирующим электронным микроскопом показало, что поверхность лепестков плотно покрыта наноструктурами ребристой формы. Эти структуры направляют почти весь падающий спектр солнечного света внутрь клеток лепестков, отражая единственный чистый цвет, соответствующий сорту цветков.
Подсмотренное у роз антибликовое покрытие после семи лет исследований воплотилось в антибликовую плёнку Phytonics. Благодаря сочетанию микро- и наноструктур она воспроизводит эпидермис лепестков розы на большой площади. Плёнка почти полностью подавляет отражение для всех длин волн и углов падения света. Это делает её намного лучше обычных антибликовых покрытий. В частности, о чём сказано выше, плёнка Phytonics увеличивает мощность солнечных модулей до 10 %.
Но такая плёнка найдёт применение не только в солнечной энергетике. Плакаты, демонстрационные панели, дорожные знаки, мебель, упаковка, фасады зданий и многие другие изделия и конструкции также выигрывают от новой разработки. Плёнка обеспечивает антибликовое покрытие для всех типов поверхностей любой кривизны и придаёт им благородный бархатистый вид.
Ко всему прочему плёнка Phytonics обладает грязеотталкивающими свойствами и обладает высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды, например, ультрафиолетовому излучению, влаге и колебаниям температуры. Она производится с использованием экономичного метода рулонной печати и может применяться ко всем типам материалов с использованием стандартных процессов ламинирования. Интересно будет увидеть всё это на практике. Разработка полностью готова к внедрению в производство.
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