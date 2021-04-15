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Nvidia переведет GeForce RTX 3060 на новый графический процессор ради того, чтобы защита от майнинга наконец-то заработала
12:39 15.04.2021 |
История с ограничением производительности видеокарты GeForce RTX 3060 еще свежа в памяти. Nvidia решила дать бой добытчикам криптовалют, ограничив хэшрейт GeForce RTX 3060 при майнинге Etherium, но толком ничего не вышло: едва ли не сразу нашлось несколько способов обойти ограничение (не говоря уже об использовании альтернативных алгоритмов и альтернативных же криптовалют), а потом Nvidia и вовсе выпустила драйвер без защиты от майнинга. Но компания не оставляет попыток отвадить добытчиков криптовалюты от этой модели, и, согласно новым данным, сейчас в ход пойдет аппаратное решение.
Таким решением станет новый графический процессор GA106-302 вместо GA106-300, на базе которого построены нынешние GeForce RTX 3060. «Доработанная» версия видеокарты получит новый идентификатор устройства PCI и «иные механизмы» защиты от майнинга, и, конечно же, устройство будет работать с новым драйвером. Тоже явно «доработанным».
GA106-302 должен выйти в мае. Очень важный момент состоит в том, что для Nvidia нынешний GPU и перспективный новый - совершенно одинаковы. То есть компания не станет дополнительно анонсировать переход с GA106-300 на GA106-302. Так что майнерам стоит поторопиться с покупкой нынешней версии видеокарты: вдруг на этот раз защита от майнинга действительно сработает?
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