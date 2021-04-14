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Количество дипфейков в Сети увеличивается вдвое каждые 6 месяцев
13:43 14.04.2021 |
В последнее время дипфейки и другой «искусственно созданный» медиаконтент становятся все более распространенными в Сети. Соучредитель компании Pinscreen, которая использует искусственный интеллект для создания цифровых аватаров, сообщил изданию Business Insider, что количество дипфейков в Сети удваивается каждые шесть месяцев. Как полагает Ли, по мере распространения дипфейков в Сети вскоре будет намного сложнее отделить факты от вымысла.
«Меня больше всего беспокоит не злоупотребление дипфейками, а мир, в котором можно манипулировать любым изображением, видео или аудио. Если что-то в подобном мире может быть фальшивым, тогда ничто не должно быть реальным», - сообщил изданию исследователь искусственного интеллекта и дипфейков Хани Фарид (Hany Farid) из Школы информации Калифорнийского университета в Беркли.
По словам экспертов, злоумышленники все чаще используют дипфейки в качестве прикрытия для своих преступлений, и данная проблема становится все опаснее по мере того, как общество привыкает к дипфейкам. Однако полный запрет дипфейков может усугубить проблему. Например, Китай является единственной на сегодняшний день страной, в которой законом запрещены дипфейки.
«Допустим, из провинции Синьцзян поступили некоторые очень проблемные кадры, изображающие уйгуров в лагерях для интернированных. Теперь центральная власть в Китае имеет право заявить, что это незаконный дипфейк», - пояснили специалисты.
В сочетании с контролем властей Китая над интернетом в стране это может стать очень эффективным инструментом принуждения.
Как полагают исследователи, необходимы различные технологические, правовые, нормативные и образовательные подходы для решения данной проблемы. Пользователям рекомендуется осторожно и со скептицизмом относится к контенту в социальных сетях, особенно если информация не подтверждена несколькими достоверными источниками.
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