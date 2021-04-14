Китайские продавцы объявили об отзыве Radeon RX 580, чтобы выманить видеокарты у их владельцев

Мировой дефицит видеокарт вынуждает продавцов придумывать всё более изощрённые схемы получения прибыли с доверчивых потребителей. Достоянием общественности стала история, как китайские коммерсанты выдали себя за представителей компаний AMD и XFX и сообщили владельцам видеокарт Radeon RX 580 о том, что в графических ускорителях якобы обнаружились заводские дефекты из-за которых они отзываются. На замену дельцы предложили эквивалентные по игровой производительности видеокарты GeForce, которые не имеют майнинговой ценности.

Серия видеокарт Radeon RX 580 обрела огромную популярность среди майнеров и до сих пор пользуется высоким спросом. Но она уже не производится, и нечестные на руку китайские продавцы используют этот факт. В рамках придуманной ими программы по отзыву они предлагают заменить Radeon RX 580 на GeForce GTX 1050 Ti или GeForce GTX 1060 с 3 Гбайт видеопамяти и заявляют, что последние обеспечивают более высокий уровень производительности по сравнению со старыми Radeon. В некоторых случаях владельцам Radeon RX 580 предлагается денежная компенсация за обмен якобы дефектных графических ускорителей.

Фейковое сообщение об отзыве видеокарт XFX Radeon RX 580 с 4 и 8 Гбайт видеопамяти

Китайские подразделения AMD и XFX уже выступили с официальным заявлением и сообщили, что так называемый «отзыв Radeon RX 580» является мошенничеством. В появившихся на рынке четыре года назад видеокартах на базе архитектуры Polaris не содержится никаких дефектов печатных плат, как указывается в сообщении мошенников. AMD заявила, что собирается подать на нечестных продавцов в суд за распространение дезинформации и незаконное использование интеллектуальной собственности компании.

Скупщики предлагают два варианта обмена «дефектных» Radeon RX 580. В одном случае версии Radeon RX 580 с 4 Гбайт и 8 Гбайт видеопамяти предлагается заменить на GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1060 с 3 Гбайт памяти соответственно. Второй вариант - денежная компенсация, которая якобы превышает рыночную стоимость Radeon RX 580. По словам мошенников видеокарты с 4 и 8 Гбайт видеопамяти оцениваются в 400 юаней (около $61) и 800 юаней (около $122) соответственно. При этом при возврате видеокарт они обещают вернуть до 900 юаней (около $138) и 1700 юаней (около $260) в зависимости от версии графического ускорителя.

В действительности производительность Radeon RX 580 выше, чем у моделей GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1060 с 3 Гбайт памяти, однако настоящая ценность Radeon заключается в эффективности майнинга. Если GeForce GTX 1060 с 3 Гбайт памяти приносит в день около $1,20 через платформу NiceHash, то Radeon RX 580 с 8 Гбайт памяти может обеспечить в два раза больше прибыли.