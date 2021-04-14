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Представлена первая мышь Logitech с поддержкой голосового ввода
11:28 14.04.2021 |
Производитель аксессуаров Logitech выпустил свою первую беспроводную мышь с возможностью голосового ввода, получившую название Logitech Voice M380.
Voice M380 получила специальную кнопку, которая активирует технологию голосового ввода Baidu. Кроме того, мышь также поддерживает перевод на несколько языков. В настоящее время мышь поддерживает семь языков, включая китайский, английский, японский, корейский, французский, испанский и тайский.
Мышь позволяет распознавать текст со скоростью 400 слов в минуту с точностью около 98%. Она поддерживает диктовку на китайском, английском и японском языках. Logitech Voice M380 поддерживает работает как в режиме онлайн, так и в автономном режиме. В онлайн-режиме голос может распознаваться более точно.
Мышь использует передовую технологию оптического слежения Logitech, которая позволяет ей точно перемещаться по большинству поверхностей. Мышь питается от одной батарейки AA, которой хватает на 18 месяцев.
Мышь предлагается за 30 долларов.
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