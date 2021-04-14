На радость автолюбителям: Spotify представила свой первый гаджет

Компания Spotify, стоящая за одноимённым потоковым музыкальным сервисом, представила своё первое устройство. Им стал автомобильный музыкальный плеер под названием Car Thing.

Car Thing предназначен для пользователей платной подписки Spotify Premium, предоставляет доступ к музыке и подкастам, оснащается 4-дюймовым сенсорным экраном и круглой ручкой для навигации, поддерживает голосовое управление. Также есть четыре кнопки, которые могут настраиваться самим пользователем для быстрого доступа к таким функциям, как любимые треки, подкасты или плейлисты.

Car Thing позволяет выводить музыку со смартфона на автомобильную стереосистему, подключается по Bluetooth, USB и AUX, поддерживает работу с платформами Android Auto и Apple CarPlay. Плеер совместим со смартфонами на основе iOS 14 или Android 8 Oreo и более свежими версиями ОС.

Первое время Car Thing можно получить бесплатно, но только в США и по приглашению, избранным пользователям понадобится только оплатить доставку - 7 долларов. Когда состоится полноценный масштабный релиз, стоимость составит 80 долларов.