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Huawei заявила, что Harmony OS будет установлена на 100 млн устройств в этом году
18:02 13.04.2021 |
Мобильный бизнес Huawei отрезан от большинства мировых производителей программного и аппаратного обеспечения из-за американских санкций. Потому китайская компания пытается разрабатывать собственные альтернативы, одной из которых является операционная система Harmony OS. Сюй Чжицзюнь (Xu Zhijun), заместитель главы Huawei, заявил, что в этом году Harmony OS будет установлена на 100 миллионах устройств.
Этот прогноз основывается на предыдущих данных, согласно которым китайская компания привлекла более 20 поставщиков оборудования и 280 разработчиков программного обеспечения для участия в развитии экосистемы продуктов Huawei. Ван Чэнлу (Wang Chenglu), президент подразделения потребительского ПО китайского техногиганта, говорит, что Harmony OS - это новое поколение операционной системы для умных устройств, способное предложить единый способ взаимодействия с рядом различных гаджетов. По словам Чэнлу, целью компании является достижение показателя в 300 миллионов активных устройств на базе Harmony OS до конца 2021 года.
Сообщается, что небольшие китайские компании, занимающиеся производством бытовой техники, уже запустили свои первые устройства на базе Harmony OS. Что касается мобильных устройств, в ходе анонса складного смартфона Huawei Mate X2 было сказано, что он и ряд других флагманских моделей компании могут получить Harmony OS уже в апреле. Тем не менее, согласно последним новостям, первые смартфоны получат новую ОС только в июне.
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